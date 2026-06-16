Salernitana, rivoluzione in mediana: due innesti e tanti addii Il club granata immagina due rinforzi ma si prepara anche a cessioni illustri

La Salernitana ragiona, fa i conti con un mercato che si preannuncia importante. Servono ritocchi per una squadra che a differenza di un anno fa si ritrova un’ossatura dalla quale ripartire. Urge innalzare la qualità, lavorare sui reparti che hanno reso ma con qualche difficoltà. Nel mirino del ds Faggiano c’è il centrocampo. Due sono gli obiettivi sui quali sta lavorando il club granata. In pole position c’è Alessandro Mallamo, reduce dalla delusione con l’Union Brescia nei playoff dopo aver eliminato la Salernitana ai playoff. Tornerà al Sudtirol, sarà oggetto di valutazione del club che avrà l’ex Juve Stabia Lovisa come nuovo direttore sportivo. La Salernitana c’è. Da Potenza invece interessa pure il brasiliano Lucas Felippe (’00) che ha il contratto in scadenza nel 2027.

Porte girevoli

Innesti che andranno ad ampliare un reparto che si prepara a diverse novità. De Boer e Tascone rappresentano i fari dai quali ripartire. Diverso invece il discorso per Capomaggio e Gyabuaa. Per il primo, la Salernitana pensa ad una cessione ma deve fare i conti con l’investimento da oltre 300mila euro della scorsa estate per strapparlo all’Audace Cerignola. Per il secondo, nonostante il riscatto, il club granata apre all’addio. Da valutare la posizione di Carriero. Per Di Vico si è fatto sotto l’Audace Cerignola. Varone potrebbe tornare al Gubbio.