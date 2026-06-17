Salerno, tentata rapina all'ufficio postale di Fuorni: banditi in fuga Indagini in corso da parte della Polizia di Stato

Gli agenti della Polizia di Stato sono al lavoro per far luce sul tentativo di rapina avvenuto questa mattina a Fuorni, presso la filiale delle Poste Italiane, in via Ostaglio. Ad agire, secondo una prima ricostruzione, sono state due persone che, intorno alle 9.30, hanno fatto irruzione nell'ufficio, con il volto coperto e armati di pistola. Qualcosa, però, non è andato per il verso giusto ed i due rapinatori sono stati costretti a darsi alla fuga, pare a bordo di uno scooter. I poliziotti, allertati da una cliente, hanno avviato tutti gli accertamenti per risalire ai due responsabili. Al vaglio le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti in zona, dai quali potrebbero emergere elementi utili ai fini investigativi. Gli agenti, inoltre, hanno provveduto ad ascoltare i dipendenti e i clienti che si trovavano nell'ufficio postale al momento della tentata rapina.