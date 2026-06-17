Cavese, per Prosperi spunta una chance: ci prova la Casertana Il tecnico nel mirino dei falchetti

Prima il sospiro di sollievo per il deposito dell'iscrizione, ora il tema futuro da affrontare. La Cavese fa i conti con la programmazione per la stagione che verrà. Ieri, il club blufoncè ha comunicato di aver provveduto ad effettuare tutte le procedure per l'ottenimento della licenza nazionale. Un risultato non scontato per un campionato come quello di C che riserva ogni anno sorprese. Fondamentale l'apporto del presidente Lamberti, sottolineando quando sia stato provvidenziale ripianare le perdite e dare nuova linfa al progetto metelliano con una nuova iniezione di denaro.

Prosperi verso l'addio

Ora, anche dopo il rinnovo del Ds De Liguori, è tempo di continuare a lavorare per la realizzazione della prossima rosa che avrà l'obiettivo di salvare la categoria. Il mantra resta lo stesso: giovane di qualità e da valorizzare da aggiungere ad un organico che presenta tanti nomi di esperienza. Al momento il dubbio è su chi sarà l'allenatore. Le quotazioni di Fabio Prosperi perdono significativamente terreno. Dopo gli incontri per un possibile rinnovo, con tanto di adeguamento del contratto, ora sull'allenatore è piombata la Casertana. I falchetti hanno necessità di sostituire Coppitelli e guardano in casa blufoncè, con l'apertura dell'allenatore ad un possibile trasferimento. La Cavese aspetta e lavora sulle soluzioni.