Malore fulminante in mare, turista perde la vita a Capaccio Paestum Inutili i soccorsi

Un turista 50enne ha perso la vita a Capaccio Paestum mentre stava facendo il bagno in mare. La tragedia si è consumata in località Licinella. L'uomo, proveniente dal Veneto, potrebbe essere stato stroncato da un malore fulminante. Nonostante la tempestività dei soccorsi per il bagnante non c'è stato nulla da fare. I bagnini, resisi conto delle difficoltà, si sono subito lanciati in mare, riuscendo a riportare il turista a riva per prestargli le prime cure. Ma i primi soccorsi ed i successivi tentativi di rianimare l'uomo si sono rivelati vani. Sul posto sono intervenuti i militari della Capitaneria di Porto ed i carabinieri della compagnia di Agropoli. La tragedia si è verificata a poche ore di distanza da quella avvenuta domenica pomeriggio sempre in località Licinella dove, sempre a causa di un malore, aveva perso la vita una donna di 68 anni.