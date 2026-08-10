Mercato San Severino, scuole eco-sostenibili a Costa e Spiano Interventi per un importo complessivo di 322mila euro

A Mercato San Severino lavori completati e timing di consegna rispettato. Quando, a settembre, gli alunni di Costa e Spiano torneranno sui banchi troveranno due scuole ad impatto energetico quasi zero, con nuovi infissi, nuove pompe di calore e pannelli fotovoltaici.

Gli interventi realizzati sono tra quelli finanziati con fondi CSE (Comuni per la Sostenibilità Energetica) dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per un importo complessivo di 322mila euro ed hanno riguardato una serie di interventi finalizzati ad ottimizzare la performance energetica negli edifici scolastici del territorio riducendo i consumi e manutenzione, da un alto, e migliorando la resa, dall’altro.

«Mentre i ragazzi si godono le meritate vacanze noi stiamo programmando in tempo utile l’inizio del nuovo anno scolastico seguendo sia le fasi di ultimazione lavori in consegna, come per Costa e Spiano, e sia per la parte di pianificazione delle diverse attività manutentive previste – sottolinea il sindaco Antonio Somma –. Gli ultimi interventi di efficientamento energetico sono il risultato di un lavoro certosino che, insieme agli Uffici, stiamo portando avanti da tempo presentando progetti ad ogni finestra utile di finanziamento in maniera da non intaccare le risorse comunali per consegnare alla comunità scolastica di alunni, docenti e personale amministrativo ambienti ecosostenibili. Ciò non si traduce soltanto in migliorìe di natura tecnica, ma anche di carattere economico perché attraverso la produzione di energia in proprio e la drastica riduzione della dispersione di calore avremo bollette meno esose e più risparmi».