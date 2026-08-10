Niente da fare. Anche la nuova stagione inizia con le limitazioni per i tifosi della Cavese. Con una nota ufficiale, il club ha annunciato il semaforo rosso per i supporters metelliani in vista del debutto di Coppa Italia di serie C. Il Prefetto della provincia di Campobasso in vista della gara Campobasso-Cavese, in programma Sabato 15 Agosto Ore 21 presso lo Stadio “Molinari”, ha decretato il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Salerno.
Cavese, nuova stagione e vecchi divieti: niente tifosi a Campobasso
Semaforo rosso per i residenti in provincia di Salerno
Cava de' Tirreni.