Gran Fondo di Nuoto, l'impresa di Carmine Montuori: 35 chilometri in mare aperto Decima partecipazione per il 72enne di Pisciotta

Trentacinque chilometri complessivi in mare aperto, circa 34 mila bracciate e dodici ore di nuoto. A 72 anni Carmine Montuori, originario di Pisciotta ha completato la traversata tra Pisciotta e Acciaioli, nel Cilento, portando a termine la sua decima Gran Fondo di Nuoto. Montuori, ingegnere e appassionato di nuoto in acque libere, è entrato in acqua alla mezzanotte tra sabato 8 e domenica 9 agosto scorsi e ha concluso la prova intorno alle 12 del giorno successivo. La traversata è stata condizionata dalle correnti incontrate al largo di Pioppi. Montuori ha anticipato il giro di boa e si è spostato più al largo, allontanandosi dalla costa, per recuperare la distanza prevista e completare il percorso.

Nonostante le condizioni del mare, l'atleta ha mantenuto un ritmo superiore a quello dello scorso anno, arrivando al termine della prova dopo una notte e una mattinata trascorse in mare aperto. A seguire la traversata è stato un dispositivo di assistenza composto da soccorritori e amici, impegnati nel supporto all'atleta durante l'intero percorso. La preparazione per la prova era iniziata nel novembre scorso, con mesi di allenamento fisico e mentale. Quella conclusa domenica è la decima Gran Fondo di Nuoto affrontata da Montuori, che da anni si dedica alle traversate in acque libere.