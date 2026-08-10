Salernitana, proposto l’esterno offensivo Cioffi Il calciatore è di proprietà del Napoli. Per Faggiano la priorità resta sempre D'Ursi

Un sondaggio, una classica chiacchierata di agosto nel cuore del calciomercato. Le necessità delle squadre che si sposano con i desideri dei calciatori. La Salernitana cerca rinforzi in attacco. L’entourage di Antonio Cioffi, esterno d’attacco classe 2002, cerca una soluzione per permettere al calciatore la consacrazione. Ecco che la chiacchierata, al momento solo tale, può diventare una suggestione di mercato. Perché Cioffi, nel secondo semestre con la maglia del Latina, si è fatto apprezzare per velocità, guizzi, dribbling. Qundici presenze e tre assist. Nessun gol, elemento che ha contraddistinto la sua carriera. Nella prima parte di stagione erano stati appena due gli squilli con la maglia del Livorno.

Sul calciatore c’è il Latina che avrebbe mosso passi concreti nelle scorse settimane per provare a riportarlo in nerazzurro ma a titolo definitivo. Il Napoli aveva provato ad imbastire una trattativa anche con il Bari. Il club pugliese però ha deciso di virare su altri obiettivi. Ora il tentativo con la Salernitana. Cioffi non è considerato una priorità dal club granata che lavora per regalare a Cosmi una seconda punta con tanti gol nelle vene (D’Ursi).