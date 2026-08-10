Avversari Salernitana, il Catania non presenta la fideiussione: sarà penalizzato

Gli etnei rischiano di partire con il segno meno in classifica

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Salerno.  

Niente da fare. Il Catania non presenta la fideiussione richiesta e va verso la penalizzazione. Questo il comunicato rilasciato dalla società: "Il Consiglio di amministrazione del Catania FC, facendo seguito alla precedente comunicazione di giovedì 6 agosto, si rammarica nell'informare di non essere stato in grado di risolvere le questioni tecniche e burocratiche in tempo per la scadenza del 10 agosto. Proprietà e board lavorano 24 ore su 24 per porre rimedio al problema e restano profondamente dispiaciuti per la delusione che ciò porterà alla nostra città e ai nostri tifosi. Proprietà, board e Club accetteranno le conseguenze con umiltà, responsabilità e impegno per risolvere rapidamente il problema, sapendo che la stagione a venire, già iniziata in maniera positiva, sarà degna del nome Catania, mentre in campo continueremo a lottare per i nostri obiettivi sportivi".

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