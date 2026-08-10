VIDEO. Salerno, nuove indagini ad Universo Beach: disposti prelievi e scavi Sarà effettuata una comparazione tra i materiali utilizzati a Cetara e a Salerno

Dopo la chiusura disposta dal Comune di Salerno con un’apposita ordinanza, proseguono gli accertamenti sui lavori di ripascimento effettuati ad "Universo Beach", la spiaggia antistante il Lungomare Marconi. Questa mattina Arpac, Capitaneria di Porto e Guardia di Finanza hanno effettuato nuovi prelievi di sabbia, al fine di verificare la provenienza e le caratteristiche dei materiali utilizzati durante i lavori di ripascimento.

Alle verifiche hanno preso parte anche i consulenti tecnici nominati dai Comuni di Salerno e Cetara, nell’ambito delle due inchieste aperte dalla Procura di Salerno. Sull’arenile, inoltre, è stato effettuato uno scavo di circa un metro e venti per verificare la stratificazione della spiaggia e capire quanta sabbia sia stata depositata in occasione del ripascimento.

Le indagini serviranno ad appurare anche se i materiali utilizzati a Salerno siano gli stessi impiegati a Cetara dove, nei mesi scorsi, erano stati disposti il sequestro dell’arenile e - successivamente - la rimozione della sabbia ritenuta non conforme. Le analisi di laboratorio serviranno ad effettuare una comparazione tra i due campioni prelevati per capire se ci siano punti di contatto. Nel frattempo la spiaggia, così come disposto dal Comune di Salerno, resterà ancora chiusa.