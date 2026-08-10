Salernitana-Scafatese, scatta la prevendita: le info per gli ospiti Dalle 16:00 start alla corsa al biglietto: limitazioni per la Curva Nord

Scatterà alle 16:00 di oggi la prevendita per Salernitana-Scafatese, primo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C Regionale 2026/27, in programma sabato 15 agosto alle 21:00 allo stadio Arechi. Con una nota, il club granta ha ufficializzato anche il via libera per il settore ospiti (Curva Nord inferiore).

I biglietti per il settore ospiti saranno acquistabili dai soli residenti nei comuni di Scafati, Torre Annunziata, Pompei e Boscoreale al costo di € 6,00 (5 + 1 diritti prevendita), più commissioni di servizio. I tagliandi saranno in vendita nei punti vendita autorizzati TicketOne sul territorio nazionale, oltre che online (tramite questo link). La capienza del settore ospiti è di 500 posti. La prevendita per la Curva Nord inferiore terminerà alle ore 19:00 di venerdì 14 agosto. Pertanto, i tagliandi per il settore ospiti non saranno acquistabili ai botteghini nel giorno di disputa della gara.