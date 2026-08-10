Salernitana, il messaggio di Cosmi sul mercato scuote l'ambiente. Palla al club "Rinforzare" è il verbo intorno al quale ruota l'estate granata. Ora tocca alla società

Di parole ne sono state spese tante. Dai faccia a faccia tra Serse Cosmi e Daniele Faggiano continui primi a Cascia e poi sulla Sila, passando per la rassicurazioni dello stesso direttore sportivo ai tifosi nel post-Sambise di sabato. A chi gli chiedeva rassicurazioni sul mercato, Faggiano ha chiesto di stare tranquilli. Dovrà farlo di nuovo anche con Serse Cosmi che, dopo aver accolto col sorriso gli arrivi di Zoia e Heinz ad inizio seconda parte di ritiro, sulla Sila si aspettava qualche altro volto nuovo per iniziare a dare una forma definitiva alla sua Salernitana.

Il messaggio di Cosmi

Ed invece ora l'allarme rimbomba forte: "Si pensa che questa squadra vada completata ma il termine non è corretto, va rinforzata. Bisogna sostituire chi è andato via con calciatori con caratteristiche diverse. Mi confronto quotidianamente con il direttore Faggiano, con Gennaro Alfano e con l’amministratore delegato Pagano: tutti gli uomini all’interno della società sono al corrente di ciò che ci serve”. Le uscite hanno sguarnito diversi ruoli e tolto profondità. Ora serve lavorare sulla qualità e sull'esperienza per innalzare il livello.

C'è un vantaggio da non sprecare

Il mercato, specie ad agosto, sa essere ricco di insidie ma anche di occasioni last-minute da cogliere al volo. Allo stesso tempo, la Salernitana non può permettersi il lusso di cestinare un vantaggio che al momento la rende più pronta rispetto a Catania e Bari, dirette concorrenti per la corsa alla serie B ma alle prese con le rivoluzioni estive. E soprattutto in casa Salernitana c'è il fattore entusiasmo da non disperdere. Ancora pochi passi, alla Salernitana il pallone tra le mani.