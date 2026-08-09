Incendio nel Cilento, a fuoco oltre 20 ettari di macchia mediterranea Fiamme domate dopo 24 ore, impiegato anche un Canadair

Oltre 20 ettari di macchia mediterranea sono andati in fumo dopo un incendio durato circa 24 ore in località Ceraseto, nel territorio di San Giovanni a Piro.

Lo sviluppo dell'incendio

Il rogo, divampato ieri pomeriggio in una zona collinare impervia, è stato domato soltanto nel tardo pomeriggio di oggi. Le fiamme hanno ripreso vigore durante la notte, rendendo necessario un nuovo intervento nella mattinata.

Le operazioni di spegnimento

Per le operazioni di spegnimento sono stati impiegati tre mezzi aerei, due della Regione Campania e un Canadair, oltre alle squadre della Comunità Montana Bussento Lambro e Mingardo e ai vigili del fuoco del distaccamento di Policastro Bussentino. Sul posto ha operato anche il Direttore delle operazioni di spegnimento (Dos).

Il bilancio

Una volta circoscritto il rogo, sono iniziate le operazioni di bonifica dell'area. Il bilancio è di oltre 20 ettari di vegetazione distrutti, con danni rilevanti alla macchia mediterranea.