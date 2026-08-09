Salernitana, il ritiro estivo si chiude con il tris al Catanzaro Primavera (3-0) In gol Ferrari, Boncori e Mastrovito. Da sabato si fa sul serio col derby con la Scafatese

Un tris per chiudere il ritiro sulla Sila. La Salernitana va al piccolo trotto, supera 3-0 il Catanzaro Primavera nell’ultimo test prima del debutto ufficiale con la Scafatese in programma sabato prossimo. Alla squadra di Serse Cosmi, infarcita di seconde linee, bastano i gol di Ferrari, Boncori e Mastrovito. Ancora fuori Heinz e Capomaggio, con la doppia assenza che obbliga Matino agli straordinari. Poi tante indicazioni, tra la verve di Ferrari e le difficoltà di Djibril in mediana e Cardoni sulla trequarti, fotografia della necessità di rinforzare al più presto il reparto offensivo.

La partita

Cosmi rivoluziona il suo undici, con tantissime novità: davanti a Cevers, ci sono Matino, Zoia e Vuillermoz. Sulle corsie spazio a Villa e Longobardi. In mezzo al campo agiscono Djibril e Ferrarese mentre Boncori e Ferrari sono supportati da Cardoni. Partenza su ritmi lenti, con Longobardi che si rende pericoloso dal limite (10’). Ferrari si fa apprezzare per la sua generosità in fase di non possesso. Il Catanzaro Primavera però risponde colpo su colpo e con Panuccio sfiora il vantaggio (15’). Al cooling-break Cosmi decide di richiamare Ferrarese per inserire Gyabuaa. La Salernitana fa una fatica tremenda nel costruire gioco, con l’imprecisione e la scarsa velocità nella trasmissione nel pallone che permette ai babies del Catanzaro di ripartire e mettere i brividi a Cevers. Il vantaggio arriva al 41’ con una punizione potente di Ferrari.

La ripresa si apre con il raddoppio granata: Boncori si procura il penalty che poi trasforma con potenza (54’). La Salernitana sfrutta il piede caldi di Villa: l’esterno pennella per Ferrari che di testa colpisce la traversa. Le rotazioni di Cosmi concedono minuti a Tascone, Achik e Anastasio. Achik colpisce l’incrocio dei pali su punizione (67’). Nel finale c’è la prima gioia anche per Mastrovito: il trequartista colpisce di testa su assist di Achik (83’).

L’amichevole ha segnato la fine della seconda fase del ritiro precampionato. Gli uomini di mister Cosmi, dunque, salutano la Sila e riprenderanno ad allenarsi martedì alle 18:00 al centro sportivo Mary Rosy per mettere nel mirino la prima partita ufficiale della stagione, l’esordio in Coppa Italia Serie C Regionale contro la Scafatese di sabato 15 agosto (ore 21:00) allo stadio Arechi.