Salernitana, Cosmi senza giri di parole: "Questa squadra va rinforzata" Il tecnico in conferenza stampa: "Bisogna sostituire chi è andato via con caratteristiche diverse"

Conferenza di fine ritiro. Serse Cosmi traccia il bilancio dopo il romitaggio sulla Sila concluso dalla sua Salernitana con il successo sul Catanzaro Primavera per 3-0. "Sono stati due ritiri diversi, il primo a Cascia aveva una valenza e determinati obiettivi da raggiungere. In Umbria c’erano diversi giocatori che sapevano di dover lasciare la nostra squadra e fisiologicamente è stato più complesso lavorare. In queste settimane in Calabria c’è stato anche qualche contrattempo che può capitare durante la preparazione. Qui sulla Sila abbiamo trovato un contesto climatico perfetto e abbiamo lavorato molto bene. Nelle due amichevoli disputate qui abbiamo dovuto dare minutaggio in più del previsto a qualcuno perché a livello numerico in questo momento siamo contati. Con il problemino di Capomaggio e il lutto di Di Vico siamo stati in difficoltà a centrocampo. Nonostante tutto, la partita di ieri per sessanta minuti è stata molto buona, poi è subentrata la stanchezza”, ha aggiunto l’allenatore.

Tema mercato

Cosmi non gira intorno sulla necessità di rinforzi: ”Si pensa che questa squadra vada completata ma il termine non è corretto, va rinforzata. Bisogna sostituire chi è andato via con calciatori con caratteristiche diverse. Mi confronto quotidianamente con il direttore Faggiano, con Gennaro Alfano e con l’amministratore delegato Pagano: tutti gli uomini all’interno della società sono al corrente di ciò che ci serve”.

Sabato la Scafatese

Focus sul primo impegno ufficiale da martedì alla ripresa: “Adesso torniamo finalmente a casa, con la consapevolezza che tra sei giorni ci aspetta il primo impegno ufficiale. Cominciamo già da oggi ad essere mentalizzati sulla partita di Coppa per affrontarla nel miglior modo possibile, troveremo avversari forti e pronti fisicamente”.