Fa il bagno, avverte un malore a Capaccio Paestum: muore una donna

Una donna di 68 anni è morta dopo essere stata colta da un malore mentre si trovava in mare in località Licinella, a Capaccio Paestum.
Il soccorso
La donna è stata soccorsa dopo un principio di annegamento e portata a riva, dove è stata presa in cura dai sanitari del 118. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ed è stata trasferita in ospedale, dove è deceduta poco dopo il ricovero.
Gli accertamenti
Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Agropoli e gli agenti della Polizia Municipale di Capaccio Paestum. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto e chiarire le cause del malore.
La tragedia è avvenuta sotto gli occhi di tantissime persone che, atterrite, hanno assistito alla scena. Nonostante la tempestività dell'intervento dei soccorsi, però, per la malcapitata non c'è stato nulla da fare.