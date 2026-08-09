Fa il bagno, avverte un malore a Capaccio Paestum: muore una donna

Era stata soccorsa dopo un principio di annegamento: inutili i soccorsi

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Capaccio.  

Una donna di 68 anni è morta dopo essere stata colta da un malore mentre si trovava in mare in località Licinella, a Capaccio Paestum.

Il soccorso

La donna è stata soccorsa dopo un principio di annegamento e portata a riva, dove è stata presa in cura dai sanitari del 118. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ed è stata trasferita in ospedale, dove è deceduta poco dopo il ricovero.

Gli accertamenti

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Agropoli e gli agenti della Polizia Municipale di Capaccio Paestum. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto e chiarire le cause del malore.

La tragedia è avvenuta sotto gli occhi di tantissime persone che, atterrite, hanno assistito alla scena. Nonostante la tempestività dell'intervento dei soccorsi, però, per la malcapitata non c'è stato nulla da fare.

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