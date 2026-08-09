Barca rischia di affondare tra le secche a Punta Licosa, salvate 9 persone L'imbarcazione trainata fino al porto di San Marco

Una barca di 12 metri con nove persone a bordo ha rischiato di affondare nelle acque del Cilento, all'altezza di Punta Licosa, a Castellabate.

Il salvataggio

Tutti gli occupanti sono stati messi in salvo e sono in buone condizioni. L'imbarcazione, finita in difficoltà tra le secche a causa del mare agitato e del forte vento, è stata raggiunta e trainata fino al porto di San Marco, dove è stata messa in sicurezza.

L'intervento

L'operazione è stata condotta dalla Guardia Costiera con l'Ufficio Locale Marittimo di San Marco, in collaborazione con il Comando Circomare di Agropoli, il Sea Rent and Rescue di Castellabate e il servizio diportisti del porto. Le operazioni sono state rese difficoltose dalle condizioni del mare, particolarmente mosso a causa delle raffiche di vento.

Sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell'incidente.