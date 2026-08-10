Salernitana, Faggiano vuole rispondere coi fatti: si punta ad un poker di colpi Per D'Ursi serve il placet di Iervolino. Lo Spezia resta in scia

Le parole di Serse Cosmi hanno fatto ribollire l'ambiente. La Salernitana incassa e prova a dare un'accelerata al proprio mercato per permettere all'allenatore di tirare un sospiro di sollievo e ottenere i rinforzi concordati e individuati con il club. L'elenco è ormai arcinoto: un difensore centrale, un esterno, un centrocampista di fisicità e un attaccante. Resterebbe fuori dai giochi il trequartista, altra necessità soprattutto in caso di 3-4-1-2 e alla luce delle prove non proprio positive di Cardoni e Djibril. Il grande sogno resta Ferraris che si sta mettendo in luce col Pescara.

I quattro rinforzi

Partendo dalla punta, la Salernitana conta nei prossimi giorni di chiudere col Sorrento l'affare Eugenio D'Ursi. La telenovela, si spera, arriverà ai titoli di coda con tanto di fumata granata. La Salernitana verserebbe 100mila euro nelle casse del Sorrento per regalare a Cosmi un calciatore con caratteristiche uniche per il reparto offensivo. Il calciatore ha già detto sì al progetto granata ma serve il via libera di Iervolino. E intanto lo Spezia pensa al sorpasso. Per la difesa e per il centrocampo, si punta su due ex Ternana. Marco Capuano e Andrea Vallocchia sono i due nomi 'bloccati' per dare esperienza e fisicità alla rosa granata. Infine c'è Pietro Ciotti, esterno polivalente con il quale club granata ha già un accordo ma serve trovare l'intesa col Cosenza.