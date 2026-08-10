Avversari Salernitana, ansia in casa Catania: c'è da evitare la penalizzazione Giornata importante per il club: senza fideiussione c'è il rischio segno meno in classifica

Un contrattempo che rischia di costare amaro. Giornata ad altissima tensione in casa Catania. Entro le 23.59 di oggi il club dovrà completare il deposito della fideiussione necessaria per mettersi al riparo dal rischio di penalizzazioni in classifica. Dopo il successo di Vicenza in Coppa Italia che ha permesso all'ambiente di ritornare a respirare un po' di ottimismo almeno sulle vicende di campo. l’attenzione è tornata inevitabilmente sulle vicende societarie.

Da quanto filtra dal club, a rallentare il discorso fideiussione ci sarebbe anche un problema legato al trasferimento di fondi dall’estero, con una cifra di circa 800 mila euro ancora da far arrivare in tempo utile. In caso di mancato adempimento, il Catania rischierebbe conseguenze pesanti non soltanto sul piano sportivo, ma anche sul fronte federale. La speranza del club e dell'ambiente è di una risoluzione nelle prossime ore per evitare conseguenze sia sulla classifica che sull'umore di una città già segnata da crisi societarie.