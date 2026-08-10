Eboli, ennesimo incidente stradale: coinvolte quattro persone In un'auto c'erano anche due bambini

Il traffico intenso e l'esodo verso le vacanze estive ha provocato diversi incidenti stradali in provincia di Salerno. Anche nella notte si è verificato un sinistro che ha coivolto diverse persone. Il fatto è accaduto sulla Sp 262, nel territorio comunale di Eboli, ed ha interessato due autovetture. Quattro le persone coinvolte: a bordo di un'auto c'erano una donna con due bambini mentre nell'altra vettura una donna.

È stato richiesto l’intervento del 118 che ha allertato un’ambulanza della VOPI di Pontecagnano Faiano, la Croce Verde e l’Auto Medica della Croce Rossa che hanno prestato i soccorsi e trasportato i feriti in ospedale per gli accertamenti. Al momento non si conoscono le condizioni dei feriti.

Sul posto sono intrervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi che serviranno a ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.