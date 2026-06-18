Positano, perquisizioni in Comune: carabinieri indagano sugli appalti pubblici Le verifiche coordinate dalla Procura di Salerno riguarderebbero la precedente amministrazione

Dalle prime ore della mattinata sono in corso numerose perquisizioni sul territorio del Comune di Positano e nei territori limitrofi. Le operazioni sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Salerno e condotte dal Nucleo Investigativo Carabinieri del Comando Provinciale di Salerno, supportato da militari di vari Comandi della Provincia.

L'indagine

L'operazione rappresenta lo sviluppo di un'attività investigativa volta ad accertare eventuali condizionamenti della precedente amministrazione comunale nell'assegnazione di lavori pubblici, in violazione del principio di rotazione degli affidamenti, che sarebbero stati concentrati a favore di un ristretto numero di imprese del territorio, come si apprende da fonti investigative.

Il coordinamento

L'attività è svolta sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, diretta dal Procuratore Raffaele Cantone.