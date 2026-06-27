VIDEO | Ecco come i banditi assaltano un negozio: bottino da 40mila euro Furto al negozio "Ellegi" di Pastena: nemmeno il nebbiogeno è bastato a fermare i malviventi

Quasi 40mila euro di bottino e circa 200 paia di occhiali griffati da sole e da vista: è il bilancio del furto messo a segno nella notte all'ottica Ellegi di Pastena, in via Ventimiglia. I ladri si sono dati alla fuga a bordo di una Lancia Y. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Salerno per i rilievi del caso.

Il colpo in meno di un minuto

Le immagini del sistema di videosorveglianza interno documentano l'intera sequenza in pochi secondi: nonostante l'attivazione del nebbiogeno e degli allarmi dell'esercizio commerciale, il malvivente ha arraffato quanti più oggetti possibile fuggendo con rapidità fulminea. Dall'effrazione della vetrina e della porta d'ingresso al completamento del colpo è trascorso meno di un minuto.

Il titolare tra i danni e la sistemazione del negozio

Particolarmente amareggiato Giuseppe Salvati, titolare dell'ottica, impegnato nella conta dei danni e nel ripristino dei locali dopo la nottata. Il valore della merce sottratta - occhiali di marchi griffati sia da sole che da vista - ammonta a quasi 40mila euro.

Indagini in corso nella zona orientale

I carabinieri della Compagnia di Salerno, intervenuti dopo l'allarme, hanno eseguito i rilievi e stanno ora conducendo le indagini. L'episodio si inserisce in un contesto di attenzione già elevata per la zona orientale della città, colpita ancora una volta da un atto predatorio di questo tipo.