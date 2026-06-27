Consiglio dell'Ordine degli ingegneri di Salerno, Tarateta confermato presidente Sicurezza, sostenibilità e transizione energetica al centro dell'azione professionale

A meno di un mese dalle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Salerno, è stato presentato il nuovo organismo che governerà per quattro anni.

Questa la composizione :

Presidente: Raffaele Tarateta

Segretario: Cosma Baio

Tesoriere: Daniela Sagarese

Entrano nel Consiglio: Sabbatino Cuomo, Maria Rosaria Della Rocca, Giovanni Di Luccio, Nunzio Esposito, Nicoletta Fasanino, Bruno Giordano, Antonio Iannone, Francesca Marciano, Elvira Mastrogiovanni, Gabriele Petroccelli, Mario Ricciardi, Adele Stanzione.

Al secondo mandato come Presidente non nasconde la sua soddisfazione Raffaele Tarateta: "Nel 2022 quando sono stato eletto per la prima volta eravamo nella fase del post Covid, questa volta siamo nella fase successiva del piano nazionale di ripresa e resilienza. Oggi come allora gli ingegneri sono chiamati ad esercitare un ruolo fondamentale per la società civile per garantire valori ed obiettivi fondamentali per il paese - continua Tarateta -. Parliamo della sicurezza, della sostenibilità, della transizione digitale ed ecologica. Tutti obiettivi ed azioni su cui gli ingegneri devono assicurare efficace, efficiente e competente contributo. Temi di rilevanza nazionale e mondiale che non fanno dimenticare l'impegno necessario da profondere per il territorio. Insieme agli altri ordini professionali, al mondo accademico universitario, del lavoro, dell'industria e delle imprese e a tutti gli enti territoriali e specializzati dovremmo occuparci delle sorti del nostro territorio della comunità che lo occupa. Credo che con il lavoro tracciato nel precedente mandato nel quale sono stati messi a punto una serie di obiettivi e di metodi operativi e soprattutto attivato un forte dialogo e cooperazione sociale, riusciremo a raggiungere quello sviluppo che tutti si auspicano", conclude il Presidente Raffaele Tarateta