Ferragosto sicuro: Questura vara la task force tra città, Costiera e aeroporto Nel fine settimana agenti impegnati anche per l’esordio stagionale della Salernitana: parla Abbate

alerno si prepara a vivere il fine settimana di Ferragosto all'insegna della sicurezza, con l'intensificazione dei controlli predisposti dalla neo responsabile della Questura, Olimpia Abbate.

UN COMITATO IN PREFETTURA PER ANALIZZARE LE ESIGENZE DEL TERRITORIO

"Ci apprestiamo a vivere il weekend più importante della stagione estiva. Ad inizio settimana c'è stato un comitato in Prefettura, abbiamo analizzato le varie esigenze delle località turistiche ma anche della città", ha spiegato Abbate. "Partiamo da domani con una serie di servizi di vigilanza e controllo del territorio che ci auguriamo possano consentire lo svolgimento di un fine settimana sicuro e tranquillo per tutti".

PIÙ PATTUGLIE IN STRADA, ANCHE PER LA PRIMA USCITA DELLA SALERNITANA

Su tutto il territorio "ci saranno più uomini in strada e più pattuglie" e nel giorno di Ferragosto in città ci sarà anche "personale impegnato per la prima uscita della Salernitana".

TUTTE LE SPECIALITÀ DELLA POLIZIA DI STATO IMPEGNATE

"Tutte le specialità della Polizia di Stato saranno impegnate nella sicurezza con la stradale lungo i tratti costieri sia della Costiera Amalfitana che della Costiera Cilentana", ha aggiunto la questora. "Così come la ferroviaria e la polizia di frontiera che intensificherà i servizi per gli arrivi delle navi da crociera e all'aeroporto".

L'APPELLO ALLA PRUDENZA E AI NUMERI DI EMERGENZA

L'auspicio della questora è che ci siano "prudenza e precauzioni da parte dei cittadini" al fine di "avere un bilancio positivo del fine settimana". "L'appello - conclude Abbate - è sempre lo stesso: chiamate i numeri di emergenza quando notate qualunque segnale di criticità o comunque situazioni che vi possano insospettire. Noi ci siamo e siamo pronti".