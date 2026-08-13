Gattino intrappolato tra i muri di due edifici: salvato dai Vigili del fuoco L’animale era rimasto incastrato nell'intercapedine

Un particolare intervento ha visto impegnati i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sarno nel salvataggio di un gattino rimasto incastrato nell'intercapedine tra i muri di tramezzo di due edifici.

NECESSARIO UN FORO NELLA PARETE PER IL RECUPERO

Per riuscire a raggiungerlo e liberarlo in sicurezza, i Vigili del Fuoco hanno dovuto praticare un foro nella parete. Dopo le delicate operazioni di recupero, il piccolo animale è stato finalmente tratto in salvo.

L'ANIMALE RICONSEGNATO ALLA PROPRIETARIA

Il gattino, fortunatamente in buone condizioni, è stato poi riconsegnato alla sua proprietaria, concludendo nel migliore dei modi un intervento particolarmente delicato.