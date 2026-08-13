Praiano è tra i 20 borghi più belli del mondo: la classifica americana Il prestigioso riconoscimento di Condé Nast Traveler

Praiano è tra i 20 borghi più belli del mondo secondo Condé Nast Traveler. La prestigiosa rivista americana di viaggi ha posizionato il comune della Costa d’Amalfi al primo posto nella sua selezione dedicata alle località più interessanti per i viaggiatori, accanto a destinazioni di tutto il mondo. Inserito nella sezioni ispirazioni di viaggio, l’articolo è lanciato dal titolo: “The 20 Most Beautiful Towns in the World for Every Type of Traveler”. Sul podio della classifica, primo posto per Praiano, secondo per il suggestivo villaggio di Biei in Giappone, terzo posto per Banos in Ecuador.

La rivista, tra le più influenti e autorevoli a livello internazionale, racconta Praiano attraverso alcuni dei suoi elementi più caratteristici: le spiagge della Gavitella e Marina di Praia, la chiesa di San Gennaro, le maioliche, il patrimonio culturale e il paesaggio. Un’attenzione particolare viene riservata anche alla possibilità di vivere la Costa d’Amalfi in una dimensione più raccolta, lontana dalla pressione delle località più note, pur trovandosi a pochi minuti da Positano. Praiano entra così in una selezione che riunisce 20 piccoli centri scelti da Condé Nast Traveler in diverse parti del mondo. Per la Costa d’Amalfi è un riconoscimento alla qualità di uno dei suoi borghi e, insieme, alla ricchezza di una destinazione che continua a offrire nuovi luoghi da scoprire, e tanti altri ancora ne serba intatti e nascosti.

Il presidente del Distretto Turistico Costa d'Amalfi Andrea Ferraioli dichiara: “È un riconoscimento importante per Praiano e per tutta la Costa d’Amalfi. Ci fa piacere soprattutto perché la rivista ha scelto di mettere in evidenza aspetti che fanno parte dell’identità del borgo e che restituiscono un’immagine della Costa meno scontata. Un importante risultato, che arricchisce in maniera importante la narrazione della destinazione e anche l’opera di promozione che il Distretto porta avanti da dodici anni, dando spazio alle diverse realtà che compongono la destinazione nella sua interezza".

Il valore di questo risultato sta anche nel modo e nel contesto nel quale arriva. La Costa d’Amalfi è conosciuta nel mondo soprattutto attraverso alcune delle sue località più celebri, ma la sua attrattività è legata alla varietà dei paesi, dei paesaggi e delle esperienze che si incontrano lungo il territorio. "Le località più conosciute hanno contribuito in modo determinante alla notorietà internazionale della Costa" continua Ferraioli "In questa ottica il lavoro che facciamo è di riequilibrare la conoscenza e i flussi verso tutte le cittadine. Praiano è esempio perfetto di come un borgo possa avere una propria riconoscibilità internazionale, accogliere turismo, senza perdere ciò che lo rende diverso dagli altri".

È proprio questa dimensione che emerge dal racconto di Condé Nast Traveler: non una destinazione costruita intorno a un’unica attrazione, ma un luogo nel quale mare, architettura, cultura e vita del paese concorrono a definire l’esperienza del visitatore. "Quando l’attenzione internazionale arriva su uno dei nostri borghi e ne riconosce il carattere, il beneficio non riguarda soltanto quel Comune", conclude Ferraioli " Aumenta la possibilità di far comprendere che la Costa d’Amalfi è un territorio da attraversare e conoscere nella sua complessità, anche al di fuori delle zone più conosciute".

La classifica di Condè Nast Traveler:

Praiano, Italia;

Biei, Giappone;

Banos, Ecuador;

Burford, Inghilterra;

Bled, Slovenia;

Colonia del Sacramento, Uruguay;

Goreme, Turchia;

Napoli, Florida, Stati Uniti;

Ilullisat, Groenlandia;

Itchan Kala, Uzbekistan;

Mandawa, India;

Lauterbrunnen, Svizzera;

Lunenburg, Canada;

Penglipuran, Indonesia;

Port Fairy, Australia;

Siwa, Egitto;

Rothenburg ob der Tauber, Germania;

Tepoztlan, Messico;

Sai Kung, Hong Kong;

Cadaquès, Spagna.