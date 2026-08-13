Folla nel Golfo di Salerno, la Capitaneria raccomanda prudenza e buonsenso Il messaggio della Guardia Costiera indirizzato a bagnanti e diportisti

In previsione della crescente affluenza di bagnanti e turisti nei siti balneari del litorale di giurisdizione, la Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Salerno fa appello alla prudenza e al buon senso di tutti coloro che trascorreranno giornate di mare lungo le coste e le baie del Golfo di Salerno e delle Costiere Cilentana e Amalfitana.

L'OPERAZIONE "MARE E LAGHI SICURI 2026"

La Guardia costiera, impegnata sul fronte della sicurezza in mare, della salvaguardia della vita umana in mare e della vigilanza ambientale nell'ambito dell'operazione "Mare e laghi sicuri 2026" - disciplinata a livello nazionale dal Comando generale delle Capitanerie di porto e coordinata a livello regionale dalla Direzione marittima della Campania - ricorda l'importanza fondamentale del rispetto delle principali regole e norme di sicurezza. L'invito alla massima attenzione è rivolto a tutti gli utenti del mare: bagnanti, diportisti, subacquei, pescatori e operatori del settore marittimo, affinché le giornate di vacanza rimangano un momento di sereno svago, evitando spiacevoli incidenti.

RESPONSABILITÀ E PRUDENZA GLI STRUMENTI PIÙ EFFICACI

Il primo e più efficace strumento di prevenzione resta il senso di responsabilità, il rispetto delle regole e l'evitare qualsiasi forma di imprudenza. La maggior parte degli eventi critici deriva spesso dalla superficialità, dalla scarsa conoscenza delle norme basilari di sicurezza o dalla mancata preventiva consultazione dei bollettini meteomarini. Le attività diportistiche, sportive e ludico-ricreative devono essere svolte nel pieno rispetto della vigente normativa, in osservanza del comune buon senso, tenendo conto che il mare è un elemento naturale da rispettare e godere, mai da sfidare con superficialità, improvvisazione e imperizia. In questo periodo si registra il più alto volume di traffico marittimo, con l'area di giurisdizione della Capitaneria di Porto di Salerno tra i tratti più frequentati dell'intera regione: per questo si invitano i diportisti a navigare con la massima prudenza, moderando la velocità e valutando con attenzione le effettive condizioni di navigazione.

I CONSIGLI PER I BAGNANTI

Tra le raccomandazioni per chi frequenta le spiagge: non allontanarsi oltre i propri limiti; non sopravvalutare mai le proprie condizioni fisiche o natatorie, prestando attenzione ai repentini cambiamenti delle condizioni del mare e del vento; prestare sempre la massima attenzione alla bandiera rossa esposta dagli assistenti bagnanti, che indica balneazione pericolosa; rispettare le indicazioni del personale addetto al salvamento, che ai sensi dell'articolo 359 del Codice Penale svolge un servizio di pubblica necessità; in queste giornate di elevate temperature e forte irraggiamento solare, non esporsi al sole per periodi troppo prolungati; prendere sempre visione dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare, affissa presso le strutture balneari ed emanata dai Capi di Circondario Marittimo di Salerno, Agropoli e Palinuro, che disciplina i limiti, le regole di sicurezza e il corretto utilizzo della fascia di mare riservata prioritariamente alla balneazione. Per l'uso del demanio marittimo a fini turistico-ricreativi si rimanda invece alle specifiche ordinanze dei Comuni.

LE REGOLE PER LA NAVIGAZIONE E IL DIPORTO

Fascia di rispetto per i bagnanti: fino a 200 metri dalla battigia (100 metri dalle coste a picco). In tale zona, delimitata da apposite boe, è vietato il transito e la sosta delle unità a motore e a vela. L'avvicinamento alla battigia è consentito unicamente per il tempo strettamente necessario al trasbordo di persone o merci, a lentissimo moto ed esclusivamente tramite gli appositi corridoi di lancio autorizzati e segnalati.

Navigazione costiera, orientativamente tra 200 e 1.000 metri dalle spiagge (100 e 500 metri dalle coste a picco): si raccomanda alle unità a motore di navigare a una velocità non superiore ai 10 nodi e con scafo rigorosamente in dislocamento.

Le moto d'acqua, per la cui conduzione è sempre necessaria la patente nautica, non possono navigare a una distanza inferiore ai 500 metri dalla costa e superiore a 1 miglio nautico (1852 metri) dalla costa o dall'unità madre, rispettando gli stessi limiti di velocità previsti per le unità da diporto.

In ogni caso, prima di prendere il mare, è buona norma verificare l'efficienza dell'unità, il livello di carburante, aver effettuato le dovute manutenzioni al motore e allo scafo, portare i documenti di bordo e le dotazioni di sicurezza.

LE REGOLE PER LE ATTIVITÀ SUBACQUEE

Le attività subacquee devono essere svolte nel rispetto delle Ordinanze emanate dai Capi di Circondario Marittimo di Salerno, Agropoli e Palinuro. È obbligatorio segnalare la presenza in acqua tramite apposito pallone galleggiante con bandiera rossa e striscia diagonale bianca, restando entro il raggio prudenziale di 50 metri dal segnalamento. Tutte le unità in navigazione devono mantenere una distanza di rispetto di almeno 100 metri dai segnalamenti dei subacquei. È sempre vietato l'utilizzo del fucile subacqueo all'interno della zona di mare riservata alla balneazione.

CONSULTARE I BOLLETTINI METEOMARINI PRIMA DI PARTIRE

In considerazione degli improvvisi e violenti eventi meteorologici che potrebbero svilupparsi anche a seguito delle intense ondate di calore che stanno interessando la Penisola, prima di intraprendere una navigazione è opportuno consultare i bollettini meteomarini e informarsi sulle ordinanze locali sul sito www.guardiacostiera.gov.it.

COSA FARE IN CASO DI MALTEMPO IMPROVVISO

Nel caso in cui ci si dovesse trovare in mare con improvvise condizioni meteomarine avverse, occorre mantenere innanzitutto la calma ed evitare di effettuare lunghe navigazioni per fare rientro al proprio porto base, limitandosi a cercare riparo nel più vicino luogo di rifugio, attendendo che le condizioni del mare migliorino e avendo cura di avvisare i propri cari per evitare allarmismo.

I NUMERI UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE

L'Autorità marittima è sempre a disposizione, 24 ore su 24, per tutti gli utenti del mare, per ogni necessità o informazione. Per qualsiasi segnalazione o emergenza in mare è possibile utilizzare il Canale 16 sul VHF marino, oppure contattare la Guardia Costiera al Numero Blu per le emergenze in mare, 1530 (attivo h24 e gratuito), o al Numero Unico Europeo per le emergenze, 112.