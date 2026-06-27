Vietri sul Mare, l'Arpac certifica: "La qualità del mare è eccellente" Superate le criticità dei giorni scorsi: revocato il divieto di balneazione

A seguito di nuove analisi dell’Arpac delle acque marine antistanti il litorale vietrese effettuate il 23 giugno scorso si comunica che queste hanno dato esito positivo circa la balneabilità delle stesse, confermando ancora una volta lo stato del mare vietrese come “eccellente”.

Di conseguenza il sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone ha provveduto alla revoca del divieto di balneazione che riguardava solamente il tratto che va dal fiume Bonea fino al molo nei pressi dei Due Fratelli, atto dovuto ma temporaneo che, come dimostrato dai nuovi rilievi dell’Arpac, non ha più motivo di sussistere.

Per l’amministrazione civica vietrese la qualità delle nostre acque marine non è mai stata in discussione e i risultati delle precedenti analisi, che avevano portato al temporaneo divieto di balneazione nel solo tratto ad est del fiume Bonea, erano apparse anomale fin dal primo momento. Per maggior sicurezza l’Arpac ha effettuato successivamente un doppio prelievo che hanno confermato nei dati specifici l’eccellenza del mare vietrese, dissipando così l’eccessivo allarmismo che si è diffuso.

«Abbiamo voluto attendere l’esito certo delle nuove analisi per mettere la parola fine ad una vicenda a cui si è voluto dare clamore. Era evidente a tutti, soprattutto a chi sa leggere i dati, che non era possibile che da un lato il mare era balneabile e dall’altro no – ha dichiarato il sindaco Giovanni De Simone – bastava anche dare un’occhiata allo storico dell’Arpac per comprendere che le acque marine di Vietri sul Mare sono tra le migliori della Campania. Bisogna poi ricordare anche, a chi è poco avvezzo alle dinamiche del mare, che le correnti marine non sono controllabili e che basta davvero poco perché arrivino sulla nostra costa materiali e sostanze generati altrove. A questo punto credo che le inutili polemiche di questi giorni siano definitivamente “affogate” nella certezza dei dati».