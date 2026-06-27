Bus in Costiera Amalfitana, si cambia: Sita Sud subentra ad Amalfi Mobility Sulle linee Praiano-Positano: i sindacati chiedono garanzie per i lavoratori

SITA Sud subentra ad Amalfi Mobility nella gestione delle linee di Trasporto Pubblico Locale tra Praiano e Positano, ricomprese nel perimetro del Lotto 1. La notizia, ormai confermata dallo stesso comunicato della società uscente, spinge le Segreterie Provinciali di FILT CGIL (Federazione Italiana Lavoratori Trasporti della CGIL) e FIT CISL (Federazione Italiana Trasporti della CISL) di Salerno a chiedere un confronto immediato con la nuova direzione aziendale.

La richiesta dei sindacati

Le due organizzazioni sindacali hanno già formalizzato una richiesta di incontro urgente con la Direzione di SITA Sud, motivata dalla necessità di conoscere le modalità operative previste per la nuova gestione, comprendere le ricadute organizzative e occupazionali sui lavoratori attualmente impiegati e garantire continuità, tutela e trasparenza nella fase di transizione.

Le parole dei segretari provinciali

Diego Corace, Segretario Provinciale FIT CISL Salerno, è netto: "Il passaggio di gestione non può tradursi in incertezze o pressioni sul personale. Pretendiamo trasparenza, continuità e rispetto dei diritti dei lavoratori. La Costiera Amalfitana ha bisogno di un servizio efficiente, sicuro e organizzato: la nuova azienda deve dimostrare da subito di essere all'altezza di questo compito."

Carmen Morra, Segretaria Provinciale FILT CGIL Salerno, aggiunge: "Accogliamo positivamente ogni percorso di miglioramento del servizio, ma nessuna transizione può avvenire senza un confronto chiaro e senza garanzie per i lavoratori. Chiediamo che vengano illustrate le modalità operative del subentro e che sia assicurata la piena tutela occupazionale."

I punti sul tavolo

FILT CGIL e FIT CISL sollecitano la Direzione aziendale a calendarizzare l'incontro nel più breve tempo possibile per affrontare quattro nodi fondamentali: conoscere nel dettaglio il piano operativo di SITA Sud; verificare l'impatto organizzativo sul personale in servizio; garantire un passaggio ordinato nel rispetto delle norme e dei contratti; assicurare la continuità del servizio in un territorio dove la mobilità è essenziale per residenti, lavoratori e turisti.

Le due sigle ribadiscono che ogni cambiamento nella gestione del trasporto pubblico locale deve avvenire nel pieno rispetto delle regole, dei lavoratori e della qualità del servizio.