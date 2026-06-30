Salerno, accoltellamento nei pressi della stazione ferroviaria: si indaga Il prefetto intensifica i servizi di vigilanza

La polizia sta indagando in merito ad un episodio di violenza avvenuto nella serata di ieri nei pressi della stazione ferroviaria di Salerno e culminato con un accoltellamento.

Sono in corso accertamenti ma non si conoscono ancora i dettagli di quanto accaduto. Intanto, il prefetto Francesco Esposito, proprio in seguito a quanto accaduto, ha dato ulteriore impulso al controllo del territorio con l'intensificazione di servizi di vigilanza.

Particolare attenzione verrà prestata proprio a piazza Vittorio Veneto e agli altri punti sensibili, grazie anche all'arrivo dei rinforzi per il periodo estivo - La Cgil Salerno - si legge in una nota - esprime forte preoccupazione per il grave episodio di violenza verificatosi nella notte nei pressi della stazione ferroviaria cittadina, culminato con un accoltellamento che ripropone con forza il tema della sicurezza negli spazi pubblici.

"Quanto accaduto spiega Antonio Apadula, segretario generale della Cgil Salerno - desta forte preoccupazione e richiede una riflessione seria e condivisa.

La sicurezza è un diritto fondamentale delle cittadine e dei cittadini e non può essere affrontata soltanto in termini emergenziali. Occorre rafforzare il presidio del territorio, garantire un coordinamento costante tra tutte le istituzioni competenti e intervenire anche sulle cause sociali che spesso alimentano situazioni di marginalità e degrado".

La Cgil Salerno rivolge pertanto un appello al Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, e al Sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, "affinché si continui a investire in sicurezza, illuminazione, servizi, controllo del territorio e riqualificazione delle aree più sensibili della città"