Sarno, il Questore chiude un locale per motivi di ordine pubblico

La Polizia di Stato, su disposizione del Questore della provincia di Salerno, ha disposto oggi la chiusura di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande situato nel comune di Sarno. Il provvedimento prevede la sospensione della licenza per la durata di 15 giorni.
IL PROVVEDIMENTO
La chiusura è stata eseguita dal personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sarno, in collaborazione con la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Salerno.
LE MOTIVAZIONI
La misura trae origine da una costante attività di monitoraggio e controllo del territorio condotta dal Commissariato di Sarno, nell'ambito della quale sono stati effettuati numerosi accertamenti presso l'esercizio commerciale. I controlli hanno permesso di rilevare, in più occasioni, la presenza all'interno del locale di soggetti gravati da precedenti penali e di polizia, delineando un quadro di criticità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica.