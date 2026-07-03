"Una voce per Melissa", si alza il sipario sulla quinta edizione dell'evento Quattro giornate dedicata a cultura e musica in ricorso della ragazza prematuramente scomparsa

È stata presentata, presso la sede dell'Agenzia Regionale Campania Turismo di Salerno, la quinta edizione di "Una Voce per Melissa", il progetto promosso dall'Associazione Melissa La Rocca ODV che dal 10 al 13 luglio animerà Piazza Jacopo Sannazaro a San Mango Piemonte con quattro giornate dedicate alla cultura, alla musica, alla riflessione sociale e alla valorizzazione del territorio.

La conferenza stampa ha rappresentato un importante momento di confronto tra istituzioni, scuola, imprese e associazioni, confermando la crescita di una manifestazione che negli anni è diventata un punto di riferimento dell'estate campana, capace di trasformare il ricordo di Melissa La Rocca in un percorso di partecipazione e sensibilizzazione rivolto soprattutto ai giovani.

A presenziare sono stati i promotori Vinicio La Rocca, Ciriaco Russomando e Gaetano Palumbo, che hanno illustrato la filosofia della manifestazione e il percorso che ha portato "Una Voce per Melissa" a diventare un progetto capace di unire memoria, cultura e spettacolo. Sono intervenuti Marco Pastore, assessore di San Mango Piemonte; Domenico Credendino, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana; Pina Testa, direttrice di Professional Ballet; e Enzo Maraio, assessore al Turismo, Promozione del Territorio e Transizione Digitale del Comune di Salerno. A coordinare i lavori il giornalista Gaetano Amatruda.

Nel corso della presentazione è stato sottolineato come "Una Voce per Melissa" rappresenti oggi molto più di un evento. È un laboratorio permanente di cittadinanza attiva, nel quale il dolore privato si trasforma in una testimonianza collettiva, capace di promuovere legalità, solidarietà, inclusione e cultura. Un percorso che mette al centro il ricordo e la memoria di Melissa come strumenti di educazione per le nuove generazioni, affinché i giovani possano trovare occasioni di crescita attraverso il dialogo, la partecipazione e la condivisione. La manifestazione dedica inoltre particolare attenzione alla prevenzione e alla promozione della salute, affiancando ai momenti artistici occasioni di confronto su temi sociali e civili di grande attualità.

L'assessore Enzo Maraio ha evidenziato il valore della manifestazione. “Una Voce per Melissa è uno degli esempi più belli di come un territorio possa trasformare una ferita in una straordinaria occasione di crescita collettiva. È un progetto che unisce istituzioni, associazioni, imprese e cittadini. È una manifestazione che merita di continuare a crescere.”

Importante la riflessione di Vinicio La Rocca, presidente dell'Associazione Melissa La Rocca ODV. “Melissa continua a vivere attraverso quello che insieme riusciamo a costruire ogni anno. Abbiamo scelto di trasformare il nostro dolore in un impegno concreto verso gli altri, affinché la memoria diventi speranza, educazione e futuro. Vedere così tante persone e istituzioni condividere questo cammino significa che il messaggio è arrivato e continua a crescere.”

La manifestazione prenderà il via giovedì 10 luglio con il Premio "Una Voce per Melissa", dedicato ai temi dell'etica, della responsabilità e dell'impegno sociale. Interverranno il comandante Gregorio De Falco, la dirigente scolastica Eugenia Carfora, protagonista del riscatto educativo di Caivano, e Leonardo De Andreis. Venerdì 11 luglio sarà la volta della tenente colonnello dei Carabinieri Melissa Sipala, di Don Luigi Merola, impegnato da anni nella lotta alla criminalità e nell'educazione dei giovani, della psicologa Carmela Sermino e della divulgatrice Aurora Venosa, che affronteranno temi legati alla legalità, al ruolo delle donne, alla speranza e alle sfide delle nuove generazioni. Sabato 12 luglio il confronto sarà dedicato alla salute e al sociale con l'aritmologo Francesco Solimene, Annalisa D'Agosto e l'incontro sul tema della violenza giovanile con Simona Capone e Filomena De Mare.

Gran finale domenica 13 luglio, con la tradizionale Lotteria "Una Voce per Melissa", momenti di spettacolo con il Comedy Show, gli ospiti musicali Villa PerBene e Alessandro Taiani (TAIX) e la conclusione del percorso culturale della manifestazione.

Dal 10 al 12 luglio, inoltre, si svolgeranno le tre serate del 5° Concorso Canoro Nazionale "Una Voce per Melissa", presentate da Olga Sammauro e Alfonso Senatore. Sul palco saliranno numerosi ospiti dello spettacolo, tra cui Leonardo De Andreis, Michele Ricciardi, Aurora Venosa, Francesca Cennamo, Antonio Palumbo e il duo Gigi & Ross, mentre la finale vedrà presidente di giuria Michele Torpedine, storico produttore e talent scout della musica italiana.

L'intero programma alternerà momenti artistici e musicali a spazi di riflessione e approfondimento dedicati ai giovani, affrontando temi quali la legalità, la prevenzione sanitaria, il contrasto alla violenza, l'impegno civile e la memoria democratica del Paese. Tra gli argomenti proposti anche gli 80 anni della Repubblica Italiana e il significato storico del diritto di voto delle donne, per trasmettere alle nuove generazioni i valori della partecipazione, della cittadinanza attiva e della responsabilità. Ad accompagnare tutte le serate sarà una zona food dedicata, pensata per rendere la manifestazione un momento di incontro e condivisione per l'intera comunità.

Con questa quinta edizione, "Una Voce per Melissa" conferma la propria identità: una manifestazione nella quale musica, cultura, testimonianza e impegno civile si fondono in un unico messaggio. Nel ricordo di Melissa, la memoria diventa educazione, prevenzione, consapevolezza e speranza per i giovani, dimostrando che anche dal dolore può nascere un'eredità capace di generare bellezza, partecipazione, responsabilità e futuro.