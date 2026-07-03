Sfruttamento della prostituzione e violenza sessuale: latitante preso in Brasile Si tratta di un 60enne cilentano ricercato dalla magistratura italiana: l'operazione dei carabinieri

Un cittadino italiano di 60 anni, originario del Cilento, ricercato dall'autorità giudiziaria italiana, è stato catturato in Brasile. L'operazione è stata condotta il 17 giugno scorso dal Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia – I Sezione Latitanti di Roma, sulla base delle indagini svolte dal Reparto Operativo – Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno.

IL FATTO

L'uomo era destinatario di un mandato d'arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria italiana per i reati di sfruttamento della prostituzione, violenza sessuale e violenza privata, commessi tra marzo e maggio del 2017 nella provincia di Salerno. Il 60enne era già ricercato in ambito europeo.

Condannato con sentenza passata in giudicato alla pena complessiva di 4 anni e 3 mesi di reclusione, l'uomo si era volontariamente reso irreperibile all'esecuzione della misura, rifugiandosi in Brasile per sottrarsi alla giustizia.

LE INDAGINI

La cattura è il risultato di una mirata attività investigativa condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Salerno, con il supporto dei Carabinieri della Stazione di Ogliastro Cilento, da cui l'indagine ha avuto origine. Gli investigatori sono riusciti a individuare e localizzare il latitante nel Paese sudamericano, consentendo così l'attivazione delle procedure di cooperazione internazionale che hanno portato al suo arresto.