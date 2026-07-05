Paura nel Salernitano: anziana investita sull'area di servizio E' stata trasportata in ospedale

Un'anziana di 85 anni è stata investita all'interno dell'area di servizio Autogrill Campagna Nord, sulla A2 tra Sicignano degli Alburni e Campagna, direzione Nord. La donna ha riportato un trauma. Sul posto è intervenuta l'ambulanza della Pubblica Assistenza VO.P.I che ha trasportato la donna all'ospedale di Battipaglia. Sono in corso indagini da parte della polizia stradale per chiarire la dinamica dell'incidente ed appurare le responsabilità.

L'incidente è avvenuto in una domenica caratterizzata dal bollino rosso sulle principali strade ed autostrade italiane. In tanti, infatti, hanno scelto il primo week-end di luglio per dare inizio alle proprie vacanze e raggiungere le località di mare e, in particolare, la Campania, la Calabria e la Sicilia. Un movimento che ha provocato traffico intenso e qualche disagio soprattutto sull'autostrada A2 del Mediterraneo.