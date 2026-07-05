Castellabate, weekend da record per il nuoto in acque libere Il cilentano Francesco Paolo Infante protagonista assoluto

Oltre 350 atleti provenienti da tutta Italia hanno animato il mare di Castellabate nel fine settimana dedicato al nuoto in acque libere, confermando la tappa cilentana del Gran Prix Nazionale FIN come uno degli appuntamenti più attesi della stagione. A prendersi la scena è stato soprattutto il castellabatese Francesco Paolo Infante, cresciuto proprio tra queste acque e oggi portacolori della Polisportiva Comunale Riccione, che davanti al pubblico di casa ha firmato una splendida doppietta nella categoria Master, imponendosi sia nella 3 che nella 5 chilometri.

La XXIII edizione delle Gare di Nuoto in Acque Libere, organizzata dal Circolo Nautico Punta Tresino, con il supporto della Peppe Lamberti Nuoto Club e con i patrocini del Comune di Castellabate e del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, ha trasformato ancora una volta il litorale dell'Area Marina Protetta di Santa Maria di Castellabate in un grande palcoscenico sportivo, richiamando centinaia di atleti impegnati nelle prove del Miglio, della 3 e della 5 chilometri.

Nella 3 chilometri, Infante ha conquistato il successo tra i Master maschili fermando il cronometro a 45'44". Tra le donne si è imposta Ilaria Fastiggi della Peppe Lamberti Nuoto Club con il tempo di 49'42". Nella categoria Agonisti, invece, vittoria per Francesco D'Apuzzo della C.D.S. SSD, primo al traguardo in 43'43".

Nel Miglio, tra gli Agonisti, hanno festeggiato Michele Guardascione del Circolo Nautico Posillipo, che ha chiuso in 25'06", e Marina Gravino della Dream Team Salerno in 27'57". Nella categoria Master, invece, successi per Fabio Mantovani del Circolo Canottieri Aniene in 25'02" e Isabella Toti della Polisportiva Amatori Prato in 29'30".

La 5 chilometri, con partenza dal porto di San Marco e arrivo nella frazione Lago, ha visto tra gli Agonisti il successo di Gaetano Parigiano della Splash ASD Potenza, vincitore in 1h04', e di Sofia Carrino del Cus Salerno, prima tra le donne in 1h11'. Tra i Master è arrivata la seconda affermazione del weekend per Francesco Paolo Infante, che ha completato la prova in 1h08', mentre tra le donne si è confermata Ilaria Fastiggi della Peppe Lamberti Nuoto Club in 1h10'.

“Siamo molto soddisfatti della riuscita della manifestazione – commenta Giovanni Pisciottano, responsabile organizzativo del Circolo Nautico Punta Tresino –. Anche quest'anno Castellabate ha saputo accogliere oltre 350 atleti provenienti da tutta Italia, offrendo loro uno scenario unico e un'organizzazione all'altezza di un appuntamento nazionale. Vedere un atleta come Francesco Paolo Infante, cresciuto in queste acque, conquistare due vittorie davanti al pubblico di casa rende questo weekend ancora più speciale. Continuiamo a lavorare perché il nostro mare sia sempre più un punto di riferimento per il nuoto in acque libere e uno straordinario veicolo di promozione del territorio e dell’Area Marina Protetta”.

A vigilare sulla gara le imbarcazioni di Guardia di Finanza, Guardia Costiera e due moto d’acqua della Polizia di Stato. A cronometrare i tempi è stata la società Icron.