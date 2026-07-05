Salernitana, la Reggiana lavora per due granata: i dettagli Sirene di mercato anche in uscita

Non solo acquisti. Daniele Faggiano vuole evitare una Salernitana in formato extralarge. Nessun calciatore dovrà restare fuori rosa, uscire dalla lista over. Un comandamento che il direttore sportivo si è posto sin dalla scorsa estate e che vuole ripetere anche in questa stagione. Conta avere una rosa numericamente giusta, con tutti gli interpreti in grado di poter lasciare il segno, dare il proprio contributo, provare a scalare le gerarchie di Cosmi.

La Reggiana sonda due calciatori

La lista di calciatori sacrificabili per poter permettere alla Salernitana di rimpinguare la rosa è importante. Da Gubbio rientra Ivan Varone, centrocampista al secondo ed ultimo anno di contratto con la Bersagliera ma pronto all’addio. La Salernitana non lo tratterrà, con il Puma che apre all’ipotesi Reggiana, ipotesi romantica dopo la vittoria del campionato nel 2019-2020 e l'esperienza da applausi. Il club emiliano però potrebbe anche rinforzare la difesa proprio guardando in casa granata. Nelle ultime ore, su Berra si sono mossi anche i romagnoli, bramosi di riprendersi la B. Sull’ex Crotone però anche Treviso e Ravenna.