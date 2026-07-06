Paura a Montecorice: cede staccionata, 22enne precipita nel vuoto E' stata trasferita in elisoccorso a Salerno

Un grave incidente si è verificato questa mattina in un'abitazione della frazione di Giungatelle, nel comune di Montecorice. Per cause ancora in corso di accertamento, una ragazza di 22 anni originaria di Salerno, è precipitata in maniera accidentale da un'altezza di tre metri. L'incidente si è verificato all'interno di una residenza estiva privata.

Da quanto si apprende, a provocare la caduta è stato il cedimento di una staccionata che delimitava l'area della piscina. La giovane è, quindi, precipitata nel vuoto per circa tre metri, riportando traumi e lesioni. A lanciare l'allarme sono stati i genitori che hanno immediatamente chiesto l'intervento del 118. Considerata la dinamica dell'incidente, è stato attivato l'elisoccorso che ha provveduto a trasferire a Salerno la 22enne dove è stata presa in carico dai medici del "Ruggi" per le cure del caso.