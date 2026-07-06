UFFICIALE - Salernitana, ecco il nuovo kit gara L'annuncio del club

Tradizionale colore granata per il completo da gioco. La maglia si presenta con un omaggio sobrio e diretto al mare: la texture tono su tono attraversa l’intera superficie creando raffinati giochi di luce ed ombra che richiamano il movimento delle onde. Le increspature marine diventano un elemento grafico distintivo che conferisce profondità, dinamismo ed eleganza. Appartenenza e identità si fondono nei richiami grafici e cromatici che raccontano la simbiosi profonda tra la squadra e il suo territorio.

Le nuove divise dell’U.S. Salernitana 1919 sono realizzate con soluzioni tecniche pensate per garantire comfort e prestazioni elevate, a partire dal collo girocollo e dal fondo manica in rib. La vestibilità dei nuovi kit GIVOVA è studiata per accompagnare il movimento dell’atleta in ogni fase di gioco. I pannelli laterali in mesh presenti su maglia e pantaloncino favoriscono traspirabilità e ventilazione.

Il nuovo home kit Salernitana 2026/27 sarà acquistabile dalle 16:00 di oggi tramite lo store online e nei punti kut