Salernitana, obiettivi Celli e Cagnano per la difesa Faggiano vuole sistemare la casella sul centrosinistra. Una tentazione forte arriva da Benevento

La necessità è coprire il ruolo di marcatore sinistro. Poi si interverrà anche per il ruolo di stopper che dovrà coprire il vuoto lasciato da Vladimir Golemic. La Salernitana fa i conti con le esigenze di mercato. Dopo Galeotti e Llano, Faggiano vuole dare consistenza al pacchetto arretrato per poi concentrarsi sulle uscite prima di ritoccare un reparto che annovera diverse pedine a disposizione. Alessandro Celli è il nome più vicino. Il Catania ha lasciato libero il classe 1994, reduce da una stagione da protagonista con la maglia degli etnei, condita da ben 37 presenze. Marcatore centrale, braccetto ma anche laterale in caso di necessità. Dall’Avellino invece è in uscita Andrea Cagnano. Dopo il prestito al Pescara non resterà all’Avellino. La Salernitana bussa alla porta ma fa i conti con la volontà del calciatore di aspettare chance dalla B.

Sondato Scognamillo

E poi ci sono le strade impervie, da tenere sempre monitorate in attesa di aperture. La Salernitana ha bussato come il Catania alla porta del Benevento per Stefano Scognamillo, leader del pacchetto arretrato dei sanniti che sognano però Bellich della Juve Stabia. L'operazione è resa complessa dall'alto ingaggio percepito dal giocatore e dal fatto che è legato da altri due anni di contratto con il Benevento.