Ex Salernitana, finisce il sogno Mondiale: Ochoa e Ederson addio Ochoa lascia il calcio giocato, Ederson si prepara alla sua esperienza in Premier League

Due ottavi di finale amarissimi. Erano rimasti in due gli ex Salernitana ancora in lizza per il sogno Mondiale. Alza bandiera bianca Guillermo Memo Ochoa. Per l’estremo difensore non solo l’eliminazione del suo Messico, padrone di casa, dalla corsa al titolo iridato ma anche l’addio al calcio. L’Inghilterra vince 3-2 lasciando il rimpianto e il rammarico agli americani per la lunga superiorità numerica non sfruttata. Ochoa così sfila i guantoni e ora inizierà il secondo tempo della sua carriera.

Fuori anche Ederson

Chi sperava invece di poter lottare per vincere il Mondiale era il Brasile di Ancelotti e dell’ex Salernitana Ederson. Sulla Selecao però si è abbattuto il ciclone Haaland, protagonista nel 2-1 della Norvegia. Pronti via e Cunha conquista un rigore al 12’, ma Bruno Guimaraes viene neutralizzato da Nyland. Nella ripresa match più bloccato, fino all’incornata vincente di Haaland all’80’, che poi raddoppia al 90’. Inutile il rigore trasformato da Neymar al 99’, Ancelotti esce dal Mondiale agli ottavi. Ora per Ederson le visite mediche in Inghilterra per perfezionare il suo trasferimento al Manchester United.