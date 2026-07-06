Scontro tra camion sull'A2: traffico in tilt tra Sicignano e Contursi Due persone sono rimaste ferite

A causa di un incidente che ha coinvolto due mezzi pesanti, che si trovano attualmente intraversati lungo la carreggiata all’interno della galleria ‘Sant’Angelo’, è provvisoriamente chiuso il tratto della A2 “Autostrada del Mediterraneo", in direzione nord in corrispondenza del km 53,000 tra gli svincoli di Sicignano degli Alburni e Contursi Terme.

Nell’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, due persone sono rimaste ferite.

Per gli utenti in transito in direzione nord è stata disposta l’uscita obbligatoria all’uscita dello svincolo di Petina; proseguimento lungo la strada statale 19 e rientro in autostrada presso lo svincolo di Campagna.

Sul posto è presente il personale Anas e le Forze dell’Ordine, 118 e Vigili del Fuoco per le operazioni di recupero dei mezzi incidentati e per consentire il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.