Salernitana, muro Cosenza per due difensori Il club granata sbatte sulle richieste di Guarascio

La Salernitana insiste e vuole accelerare sul mercato. Il club granata vuole regalare un altro rinforzo a Serse Cosmi per dare maggiore consistenza al reparto arretrato. Nelle ultime ore, il club granata ha riallacciato i contatti con l’entourage di Alessandro Caporale. Anche in questi giorni, ai primi sondaggi del club granata, la risposta è stata una richiesta di 300mila euro per mettere le mani sul cartellino del calciatore in scadenza nel giugno 2027. Cifra monstre che ha obbligato la Salernitana a mettere in standby la soluzione e sondare altre piste.

Muro anche per Dametto

Il club granata continua però a lavorare anche su altri obiettivi. Nel mirino ci sarebbe anche Paolo Dametto, difensore dei silani classe 1993. Il calciatore ha esperienza, ha solidità e duttilità, qualità che Dametto ha dimostrato con i calabresi. L’esperto difensore, classe 1993, ha ancora un anno di contratto con i lupi, ma nonostante questo, i rossoblù lo valutano 250mila euro. Una cifra considerata non avvicinabile, con la Salernitana che continua a lavorare per Celli e Cagnano.