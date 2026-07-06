Novità Cavese, niente ritiro: pre-season al Simonetta Lamberti Cambio di rotta rispetto al passato: i tifosi potranno seguire la squadra da vicino

La Cavese 1919 ha scelto il proprio stadio "Simonetta Lamberti" come sede del ritiro pre-campionato in vista della nuova stagione che vedrà gli Aquilotti ritrovarsi lunedi 13 luglio. Una decisione che rappresenta un cambio di rotta rispetto agli ultimi anni e che garantirà significativi benefici sotto il profilo logistico ed organizzativo. La possibilità di lavorare quotidianamente nell'impianto di casa consentirà allo staff tecnico di Mister Masitto, di pianificare le attività nelle migliori condizioni, sfruttando le aree e le strutture a disposizione nella loro totalità: dallo stadio, alla palestra ed alla piscina comunale, in virtù dell'accordo di collaborazione con l'Olimpia Sport di Cava de' Tirreni.

Non meno importante l'aspetto legato al rapporto con la città e con i tifosi. Svolgere il ritiro nella nostra casa offrirà ai sostenitori biancoblù l'opportunità di seguire da vicino il lavoro della squadra fin dai primi giorni della nuova stagione tra allenamenti e test, alimentando entusiasmo e senso di appartenenza attorno al club e rafforzando quel legame che da sempre rappresenta uno dei punti di forza della nostra storia.

Questi i primi Allenamenti Congiunti Pre-Campionato al "Lamberti"

- Domenica 19 luglio - Ore 17,30 Amichevole interna

- Mercoledì 22 luglio - Ore 17,30 vs Equipe Campania

- Giovedì 30 luglio - Ore 17,30 vs Sarnese