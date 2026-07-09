Incendio doloso al bar-tabacchi, un 51enne fermato dai carabinieri Le indagini coordinate dalla Procura dopo il rogo nei pressi dell'impianto carburanti

I Carabinieri dell'Aliquota Operativa della Compagnia di Sala Consilina, diretta dal Luogotenente Fabrizio Piantanida, hanno eseguito un decreto di fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Lagonegro nei confronti di un 51enne del posto, indagato per il delitto di incendio.

L'accusa

Secondo l'ipotesi accusatoria, l'uomo, facendo uso di sostanza infiammabile e in concorso con una persona allo stato non identificata, il 12 giugno 2026 avrebbe appiccato un incendio in un fabbricato adibito a bar-tabacchi, situato all'interno dell'area di servizio di un impianto di distribuzione carburanti in Polla, lungo la Strada Statale 19-ter.

Le indagini

L'attività investigativa è stata condotta dal Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Sala Consilina, guidato dal Capitano Veronica Pastori, insieme al personale della Stazione Carabinieri di Polla, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Lagonegro. L'indagato sarebbe stato individuato anche grazie alle immagini di videosorveglianza e attualmente è rinchiuso nel carcere di Salerno. Proseguono le indagini per risalire al complice.