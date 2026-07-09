Salernitana, Mallamo sempre più vicino al Brescia. Faggiano ha il suo jolly Il centrocampista era stato sondato dal club che ora punta su un altro obiettivo

Un obiettivo corteggiato da settimane. Ci aveva pensato il playoff dello scorso maggio ad accendere il desiderio in casa Salernitana. Alessandro Mallamo aveva dominato all’Arechi, prendendo per mano il suo Brescia quando la Bersagliera si era portata in vantaggio con De Boer e sognava la finale. Faggiano lo mise subito nella sua lista dei preferiti. Il ritorno dal prestito al Sudtirol, con successivo inserimento in lista di sbarco, un assist da sfruttare. Le richieste degli altoaltesini però uno scoglio da superare. Il Brescia nelle ultime ore però ha mosso passi concreti: accordo col calciatore e intesa più vicina tra i club.

Obiettivo Vallocchia

Una frenata dolorosa, con Faggiano che in questo momento lavora prima per sfoltire il reparto per poi poter andare a ritoccare la mediana. Carriero ha un’offerta del Treviso, per Di Vico si lavora sul rinnovo e poi sul prestito all’Audace Cerignola. Per Gyabuaa ci sono Catania e Mantova, Capomaggio può salutare. Faggiano ha in pugno Vallocchia, centrocampista svincolato dalla Ternana, ma sogna anche un altro colpo. Acampora, al momento con il rinnovo col Pescara in standy, è una suggestione mentre su Talia del Benevento è piombato anche il Foggia.