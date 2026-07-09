FOTO – Salernitana, nuovo round di visite mediche: tocca a Ferrari e Capomaggio I due argentini questa mattina in città per gli esami di rito

Secondo giorno di visite mediche in casa Salernitana. Dopo la presenza di Anastasio, Tascone e Di Vico ad aprire le danze, per il gruppo granata continuano gli esami medici di rito. Questa mattina, al Centro Polidiagnostico Check-Up, a far capolino sono stati Galo Capomaggio e Franco Ferrari. I due argentini hanno preferito anticipare di qualche giorno il resto dei compagni. Domani infatti sono attesi i giovani talenti della Primavera che sono stati chiamati da Cosmi per prender parte alla prima parte del romitaggio estivo. Successivamente, lunedì mattina, il resto del plotone.

Verosimilmente per inizio settimana dovrebbero arrivare in città e sostenere gli esami clinici anche Galeotti e Llano, primi due rinforzi di una campagna estiva di mercato solo all’alba. Ieri aveva fatto capolino anche il direttore sportivo Daniele Faggiano, impegnato in sede con l’ad Pagano e alle prese con le prime operazioni di un’estate che si preannuncia rovente.