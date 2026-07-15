Salerno, cocaina ed eroina in casa: arrestato dai Carabinieri di Fratte

I Carabinieri della Stazione di Salerno Fratte hanno arrestato A.A., indagato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è avvenuta il 13 luglio scorso.
I militari hanno rinvenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina ed eroina, suddivisa in dosi, per un peso complessivo di circa 62 grammi.
Sequestrati anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, oltre alla somma in contanti di 565 euro, ritenuta verosimilmente provento dell'attività illecita.