Cna: una galleria dell'artigianato all'interno del nuovo terminal aeroportuale La proposta dell'associazione per concretizzare la valorizzazione territoriale legata allo scalo

Avviare subito, all’interno dell’Aeroporto Costa d’Amalfi e del Cilento, la realizzazione della Galleria dell’Artigianato salernitano: è quanto chiede CNA Salerno, all’indomani dell’apertura del nuovo Terminal di Aviazione Generale. Per CNA, la fase inaugurale del nuovo terminal è l’occasione per ribadire una richiesta chiara: la Galleria dell’Artigianato deve essere avviata subito, diventando da subito parte integrante dell’identità del Costa d’Amalfi e della narrazione del territorio salernitano.

Per l’associazione, questo è il momento giusto per mantenere gli impegni assunti e dare concretezza a un progetto che rappresenta un tassello strategico della valorizzazione territoriale legata allo scalo.

La Galleria, già condivisa con GESAC, non è solo un’idea: è una visione. Uno spazio espositivo dedicato alle eccellenze artigianali, artistiche e gastronomiche della provincia, ma anche una piattaforma digitale capace di raccontare – con strumenti multimediali e percorsi interattivi – la ricchezza produttiva del territorio. Un luogo fisico e virtuale che accoglie il viaggiatore e lo introduce alla cultura salernitana.

“La piattaforma che immaginiamo è perfettamente in linea, tra l’altro, con il portale sul turismo della Camera di Commercio di Salerno, con cui abbiamo già interagito. Qui confluirà lo storytelling delle botteghe esperienziali targate CNA Turismo Salerno e la Galleria sara' un'occasione di grande sviluppo oltre che un biglietto da visita del territorio ”, sottolinea la direttrice provinciale Simona Paolillo.

Il presidente Antonio Citro richiama invece la visione più ampia: “Abbiamo sempre creduto in questa infrastruttura che garantisce l’intermodalità della provincia di Salerno. Dobbiamo continuare a crederci, tutti, perché le sue potenzialità sono enormi”.

Da due anni CNA lavora per qualificare le botteghe artigiane come offerta turistica esperienziale, coinvolgendo oltre cinquanta aziende del territorio. Parallelamente, con la Regione Campania sono state avviate interlocuzioni per ottenere un riconoscimento istituzionale delle botteghe esperienziali e inserirle negli itinerari turistici ufficiali della Campania.