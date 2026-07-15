Si barrica in casa: la Polizia lo convince ad aprire dopo due ore di mediazione Protagonista dell'episodio un 50enne in condizioni di disagio

Nel pomeriggio di ieri, 14 luglio, la Polizia di Stato, con personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sarno, è intervenuta a seguito di una segnalazione presso un'abitazione del comune dove un uomo di 50 anni, in evidente stato di forte disagio, si era barricato in casa rifiutando ogni contatto con i familiari e con i soccorritori.

L'intervento degli agenti

Considerato il concreto timore che la situazione potesse aggravarsi, sul posto sono intervenuti immediatamente gli operatori della Polizia di Stato, insieme al personale del servizio di emergenza sanitaria. Gli agenti hanno avviato un'attenta e paziente attività di mediazione, instaurando con l'uomo un dialogo costante e improntato all'ascolto, nel tentativo di superare il momento di crisi e ottenere la sua collaborazione.

Il dialogo prolungato e l'esito positivo

Dopo oltre due ore di interlocuzione, gli agenti sono riusciti a convincerlo ad aprire spontaneamente la porta dell'abitazione, consentendo al personale sanitario di prestargli le cure necessarie. Al termine delle valutazioni mediche, si è reso necessario il trasferimento dell'uomo presso una struttura ospedaliera per gli accertamenti e l'assistenza sanitaria del caso.

L'intervento si è concluso senza conseguenze per le persone coinvolte, confermando l'importanza del dialogo e della capacità di mediazione nella gestione di situazioni di particolare complessità.