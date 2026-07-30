Spaccio sul Lungomare: sequestrati hashish e crack, blitz dei Nos a Salerno Intensificati i controlli della Polizia locale sul boulevard cittadino

Nella serata di ieri, mercoledì 29 luglio 2026, gli agenti del Nucleo Operativo Speciale (N.O.S.) della Polizia Locale hanno portato a termine un'operazione mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti lungo i viali del Lungomare.

Il contesto dell'operazione

L'intervento è scattato durante i consueti servizi di monitoraggio e controllo del territorio, intensificati in vista della stagione estiva. Le verifiche hanno permesso agli agenti di individuare un'attività illecita ben strutturata proprio nelle aree a maggiore afflusso turistico.

Il sequestro di droga

Nel corso del blitz, gli agenti hanno recuperato e posto sotto sequestro un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti, nello specifico hashish e crack.

Denunciati tre cittadini stranieri

L'operazione si è conclusa con la denuncia di tre cittadini stranieri, per detenzione di stupefacenti. I controlli del N.O.S. proseguiranno con la massima intensità lungo tutto il litorale per l'intero arco della stagione estiva.